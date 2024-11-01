Конкурс на ремонт Дворца творчества «Планета талантов» объявили в Лобне

В Подмосковье стартовал конкурс на капитальный ремонт Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов» в городе Лобня. Об этом сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Согласно условиям конкурса, исполнитель работ будет обязан подготовить проект, выполнить капитальный ремонт здания и установить необходимое оборудование. Дворец, расположенный на улице Булычева, 7, представляет собой двухэтажное здание 1968 года постройки с общей площадью 974,4 квадратных метра.

Капитальный ремонт будет проведен в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области. Завершение всех работ планируется в 2025 году.

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