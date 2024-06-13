Конкурс на реконструкцию ВЗУ № 42 в Левкове объявили под Пушкино

Конкурс на реконструкцию водозаборного узла № 42 в Левкове объявили под Пушкино. В Единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении открытого электронного конкурса на выполнение работ.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются из бюджета городского округа Пушкинский. Водозаборный узел рассчитан на обслуживание 2000 абонентов. Завершение работ планируется в 2025 году.

Напомним, что в текущем году в рамках государственной программы в городском округе Пушкинский запланирована реконструкция семи водозаборных узлов: ВЗУ № 1 в городе Пушкино; ВЗУ № 3 в городе Пушкино, микрорайон Клязьма; ВЗУ № 8 в поселке Тарасовка; ВЗУ № 12 в городе Пушкино, микрорайон Кудринка; ВЗУ № 14 в поселке Правда; ВЗУ № 18 в поселке Правда; и ВЗУ № 42 в селе Левково.

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