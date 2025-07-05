Конкурс на реконструкцию теплосетей в деревне Зименки объявили в Зарайске

В Московской области объявлен электронный конкурс на проведение масштабной реконструкции систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в деревне Зименки Зарайского муниципального округа. Об этом сообщила министр по конкурентной политике региона Светлана Журавлева.

В рамках конкурса, который проводится в электронной форме, планируется выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, а также непосредственное выполнение ремонтно-строительных работ по модернизации сетей. Соответствующее извещение размещено в Единой информационной системе в сфере закупок.

Общая протяженность обновляемых коммуникаций составит 888 метров. Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и будет финансироваться за счет средств бюджета Московской области и муниципального округа Зарайск.

Ожидается, что работы завершатся к 2026 году, что позволит значительно повысить качество теплоснабжения и горячей воды для жителей деревни Зименки.

Глава округа Виктор Петрущенко отметил важность проекта для улучшения уровня жизни населения и развития местной инфраструктуры.