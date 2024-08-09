Конкурс на развитие территории музея «Горки Ленинские» объявили в Подмосковье

Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские» объявил конкурс на участие в консорциуме. Главная цель объединения — разработать проект развития территории комплекса.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, принять участие в конкурсе пожелали множество молодых архитекторов из разных регионов России — уже собрано более 30 тысяч заявок.

Директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд отметил, что проект должен отвечать запросам разных людей, а основная задача — сделать территорию более современной.

«Мы уверены, что консорциум позволит создать современную базовую и сопутствующую рекреационную инфраструктуру ландшафтной территории музея-заповедника. Уверен, что молодая команда архитекторов с этой задачей справится», — добавил Сарамуд.

В ближайшее время музей планирует провести социокультурное исследование, чтобы определить стратегию развития территории и ее архитектурный облик.

В состав консорциума вошли архитекторы, урбанисты, дизайнеры и представители музея. Концепцию развития определят в октябре этого года.

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