Конкурс на премию за вклад в сохранение культурных традиций проведут в Подмосковье

Жителей Подмосковья пригласили на конкурс на присуждение областной премии имени Чехова «Служение общему благу». Ее присуждают творческим или авторским коллективам за достижения в области сохранения культурных традиций региона.

Как рассказали в региональном Минкультуры, получить премию могут жители и коллективы, которые работают и проживают в Подмосковье и внесли вклад в сохранение культурных традиций регина, а также гуманизм, благотворительную и просветительскую деятельность.

Соискателей выдвигают по инициативе органов государственной власти, местного самоуправления, трудовых коллективов и редакций СМИ.

Заявки будут принимать до 26 апреля в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике «Мелихово» по адресу электронной почты razv@chekhovmuseum.com.