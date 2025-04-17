Конкурс на премию за вклад в сохранение культурных традиций проведут в Подмосковье

Жителей Подмосковья пригласили на конкурс на присуждение областной премии имени Чехова «Служение общему благу». Ее присуждают творческим или авторским коллективам за достижения в области сохранения культурных традиций региона.
Как рассказали в региональном Минкультуры, получить премию могут жители и коллективы, которые работают и проживают в Подмосковье и внесли вклад в сохранение культурных традиций регина, а также гуманизм, благотворительную и просветительскую деятельность.
Соискателей выдвигают по инициативе органов государственной власти, местного самоуправления, трудовых коллективов и редакций СМИ.
Заявки будут принимать до 26 апреля в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике «Мелихово» по адресу электронной почты razv@chekhovmuseum.com.
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