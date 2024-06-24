Конкурс на получение грантов для малого бизнеса начался в Подмосковье

В Подмосковье начался прием заявок на конкурс «Старт-2», цель которого — поддержать малый бизнес в сфере развития инноваций. Небольшие предприятия смогут выиграть грант в размере восьми миллионов рублей на создание своего проекта.

Как пояснили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, все желающие могут подать заявку на участие в конкурсе до 22 июля.

Участниками предстоит продемонстрировать свои разработки, а также создать бизнес-план по выводу инновационной продукции на рынок.

Срок выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ составляет 12, 18 или 24 месяца с даты заключения договора гранта.

Проекты принимаются по шести направлениям: «Цифровые технологии», «Медицина и технологии сбережения здоровья», «Новые материалы и химические технологии», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии», «Ресурсосберегающая энергетика».

Конкурс «Старт-2» проходит в рамках реализации федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».