Конкурс на лучшую организацию туристической индустрии начался в Подмосковье

В Подмосковье стартует прием заявок на конкурс «Лучшая организация туристской индустрии Московской области». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Подать заявку для участия в конкурсе можно на официальном сайте проекта до 16 ноября.

К участию приглашают юридические лица и индивидуальных предпринимателей, которые ведут туристическую деятельность на территории региона не менее одного года. В 2025 году победителей выберут в девяти номинациях — семь из них предназначены для отелей и две — для туристических компаний.

Имена номинантов объявят 24 ноября, после чего материалы участников направят экспертам отрасли для оценки. С 24 по 30 ноября на сайте проекта пройдет онлайн-голосование, где каждый сможет поддержать свой любимый отель или турфирму. Торжественная церемония награждения победителей состоится 3 декабря.