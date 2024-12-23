Конкурс на лучшую елочную игрушку провели для школьников в Солнечногорске

Конкурс на лучшую елочную игрушку, сделанную своими руками, прошел в Солнечногорске. Этими новогодними шарами украсят «Елку желаний» в культурно-досуговом центре «Тимоново».

«Члены жюри, так вдохновились художественными работами школьников, что приняли решение украсить уникальными игрушками „Елку желаний“ в кульутурно-досуговом центре „Тимоново“. Творчество, созданное детскими руками, будет символизировать исполнение заветных мечт юных волшебников», — отметил управляющий территориальным отделом Солнечногорска Эдуард Машковцев.

По итогам конкурса были определены победители: в номинации «Лучшая игрушка от младших классов» награду получила Алиса Кострыгина, в номинации «Лучшая игрушка от старших классов» — Полина Деньгина, а в номинации «Самая оригинальная игрушка» победила Дарья Севостьянова.

Церемонию награждения лучших участников провели в торжественной обстановке. В числе почетных гостей мероприятия присутствовали руководитель фракции «Единая Россия» при совете депутатов Ольга Гончар, управляющий территориальным отделом Солнечногорска Эдуард Машковцев и директор школы № 4 Дмитрий Грибков.

Все участники конкурса были награждены сертификатами и значками «Помощник Деда Мороза», а также сладкими призами. Победители в своих номинациях удостоились почетных грамот и получили билеты в дом культуры «Лепсе» на новогоднее представление «Елка главы. Новогодний переполох в доме кота Леопольда».

«Этот конкурс — замечательная возможность для детей проявить свои таланты. Пусть каждый из них верит в чудеса и смело творит. Выражаем огромную благодарность всем школьникам и преподавателям за их вклад в создание новогоднего настроения», — подчеркнула заместитель главы городского округа Виктория Куракова.

В будущем планируется проведение подобных творческих конкурсов и в других школах округа.