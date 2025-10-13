Конкурс на лучший жилой дом пройдет в Подмосковье

Всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор» пройдет в третий раз при организации партии «Единая Россия». Традиционно в нем примут участие жители Подмосковье — ежегодно они показывают наибольшую активность.

Конкурс проведут по пяти номинациям: «Лучший двор», «Лучший подъезд», «Самый дружный дом», «Самый энергоэффективный дом» и «Молодые руки района».

«Конкурс каждый год помогает нам выявлять и поощрять активных ответственных собственников и качественно работающие управляющие организации. Мы стремимся к тому, чтобы распространить их опыт. Своими примерами они доказывают, что конструктивное взаимодействие с УК, создание уюта в собственном подъезде и дворе реалистично», — сказал федеральный координатор партпроекта «Школа ЖКХ» Александр Козлов.

В прошлом году участники из Подмосковья показали высокую активность. Традиционно регион входит в число лидеров конкурса.

«В новом сезоне мы ожидаем дальнейшего развития: не только сохранения достигнутого уровня, но и внедрения новых практик в области творческого благоустройства и энергосбережения», — сказала региональный координатор партпроекта Наталья Абросимова.

Заявки на конкурс будут принимать до 15 ноября, а народное голосование пройдет с 15 октября по 15 декабря. Победителей определят к 26 декабря.