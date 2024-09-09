Конкурс на лучший осенний пирог пройдет в ДК «Луговая» в Лобне 19 сентября

Жителей Лобни приглашают поучаствовать в конкурсе на лучший осенний пирог. В составе кулинарного изделия нужно использовать осенние овощи и фрукты.

Мероприятие проводит Дом культуры «Луговая». В нем могут поучаствовать любители домашней выпечки.

Каждый конкурсант должен будет использовать при приготовлении пирога осенние овощи и фрукты: яблоки, груши, тыквы, кабачки и сливы.

Заявиться на конкурс можно до 15 сентября по телефону 8-903-110-84-08. Участие бесплатное. Для победителя подготовили приз. Причем возраст участников не ограничен.

Сам конкурс пройдет 19 сентября в фойе Дома культуры.

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