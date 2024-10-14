Конкурс на лучший народный костюм среди девочек до 13 лет пройдет в Лобне

Конкурс «Василиса Прекрасная» состоится в Доме культуры Лобни 24 октября. Девочек от 8 до 13 лет пригласили принять участие. Их будут оценивать по лучшему костюму, музыкальности и интеллекту.

Конкурс пройдет в Доме культуры «Луговая». Самую «Прекрасную Василису» будут выбирать по нескольким критериям: народный костюм и прическа, интеллект и музыкальность — танец или песня.

Участницы конкурса проявят себя в испытаниях, которые подготовили организаторы, продемонстрируют остроумие, эрудицию, находчивость и хозяйственность.

Всем участницам вручат дипломы, победительницам — награды.

Записаться можно по телефону: 8 (903) 110-84-08. Заявки принимают до 17 октября.

Конкурс «Василиса Прекрасная» состоится 24 октября в 15:00.

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