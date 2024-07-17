Конкурс на лучший двор стартовал в Лобне

В Лобне начали принимать заявки на конкурс «Уютный двор». На нем выберут самые благоустроенные придомовые территории.

Конкурс анонсировала глава Лобни Анна Кротова. Она отметила, что главная задача мероприятия — отметить жителей, которые делают свои дворы красивее и уютнее.

Первый этап конкурса уже стартовал и завершится 31 июля. В этот период нужно направить заявки в свободной форме по адресу konkurslobnauutnyjdvor@yandex.ru.

Также их можно принести на бумажном носителе и сдать в канцелярию администрации. К заявке необходимо приложить скриншот поста на своей странице во «ВКонтакте» о том, почему решили поучаствовать в конкурсе. В посте нужно добавить хештеги: #КомандаГлавыЛобни и #СделаемЛобнюКомфортнееВместе.

На втором этапе специалисты будут оценивать объекты. Срок этого этапа — с 1 по 19 августа. Подведение итогов и награждение победителей проведут в День города.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».