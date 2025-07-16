Конкурс на лучший двор начался в Балашихе

Жителей Балашихи приглашают принять участие в ежегодном конкурсе «Мой двор — моя гордость!», направленном на поддержку тех, кто своими руками делает дворы уютными и красивыми. Организаторы — администрация городского округа Балашиха и Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области.

Участники поборются за звание лучших в оформлении цветочных композиций, создании креативных дворов и оригинальных декоративных решений. Управляющие компании смогут проявить себя в благоустройстве придомовых территорий, применении нестандартных подходов и борьбе за приз зрительских симпатий по итогам народного голосования.

В честь юбилея Балашихи в 2025 году введена новая номинация «Лето в Балашихе», где оценят оформление входных групп магазинов, кафе и объектов сферы услуг.

Заявки на участие принимаются до 20 августа 2025 года по электронной почте dvorgordost2025@yandex.ru с указанием адреса объекта, ФИО и контактного телефона заявителя или ответственного лица, а также приложением не менее пяти фотографий территории.

Итоги подведут на праздновании Дня города, а победителей ждут дипломы и памятные подарки.