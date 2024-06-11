Конкурс на лучший дизайн карты «Стрелка» завершился в Подмосковье

Фото: АО "Мострансавто"

Голосование жителей Подмосковья за лучший дизайн транспортной карты «Стрелка» завершилось на портале «Добродел». Работы призеров выпустят лимитированной серией.

Конкурс на лучший дизайн, приуроченный к году семьи, провели «Мострансавто» и Минтранс Подмосковья. Поступило свыше 100 работ, среди которых жюри выбрало 10 лучших. Их разместили на портале «Добродел» для открытого голосования.

Фото: АО "Мострансавто"
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Фото: АО "Мострансавто"
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В итоге жители Подмосковья выбрали победителей. Больше всего голосов отдали за работу Софии Габышевой. В тройку лучших также вошли эскизы Сергея Слепова и и Виктории Стрельниковой. Рисунки призеров конкурса появятся на лимитированной серии карты «Стрелка».

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