Конкурс на лучший дизайн карты «Стрелка» завершился в Подмосковье

Голосование жителей Подмосковья за лучший дизайн транспортной карты «Стрелка» завершилось на портале «Добродел». Работы призеров выпустят лимитированной серией.
Конкурс на лучший дизайн, приуроченный к году семьи, провели «Мострансавто» и Минтранс Подмосковья. Поступило свыше 100 работ, среди которых жюри выбрало 10 лучших. Их разместили на портале «Добродел» для открытого голосования.
В итоге жители Подмосковья выбрали победителей. Больше всего голосов отдали за работу Софии Габышевой. В тройку лучших также вошли эскизы Сергея Слепова и и Виктории Стрельниковой. Рисунки призеров конкурса появятся на лимитированной серии карты «Стрелка».