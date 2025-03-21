Конкурс на лучшего специалиста по работе с молодежью прошел в Красногорске

В Красногорске в Президентской Академии прошел 22-й профессиональный конкурс в сфере работы с детьми и молодежью. Победителей определяли в двух номинациях.
В конкурсе приняли участие представители администрации и депутатского корпуса.
«Для меня лично вы все победители, потому что-то дело, которым вы занимаетесь, тот жизненный путь, который вы выбрали, — это путь знакомства молодежи с нынешними тенденциями. Я уверен, все то, что вы отдаете им, вы получаете взамен: энергетику, радостные улыбки. Самое главное — наша молодежь лучшая!» — сказал заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов.
Участники представили свои достижения и авторские программы. В номинации «Лучший специалист учреждения по работе с детьми и молодежью» победила Елизавета Соц, а в категории «Лучший лидер молодежного общественного совета, организации, объединения» — Этель Шайхутдинова.
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