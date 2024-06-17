Конкурс на лучшего юного управдома стартовал в Подмосковье

Второй всероссийский конкурс детей и молодежи «Юный Управдом — созидатель благоприятной среды проживания» стартовал в Подмосковье. Он проводится в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда».

Организаторы конкурса сообщили, что его целью является поощрение активного участия граждан в создании комфортных условий для жизни в городах, а также содействие ранней профессиональной ориентации и продвижению профессий в сферах городского и жилищно-коммунального хозяйства, урбанистики, строительства, архитектуры среди детей и молодежи.

Участвовать в конкурсе могут дети и молодые люди в следующих возрастных категориях: 10-13 лет — «Домовенок», 14-17 лет — «Юный управдом», 18-30 лет — «Молодой специалист в сфере управления городским хозяйством».

Заочный этап конкурса продлится с апреля по ноябрь, а финальный этап состоится в декабре. Участники должны представить свои проекты. Их оценят специалисты в области городского планирования и управления.

В прошлом году на очный этап конкурса прибыло более 180 участников из 40 регионов России. При этом от участников заочного этапа поступило порядка 600 заявок.

Более подробную информацию о проведении конкурса, а также сроках и правилах участия можно найти на официальном портале организаторов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».