Конкурс на лучшее украшение новогодней ели начался в Можайске

Глава Можайска Денис Мордвинцев рассказал о том, что стартует фестиваль креативных елок. Аллея появится в сквере на Московской улице. Принять участие в конкурсе могут организации, предприятия, банки, образовательные учреждения, магазины и активные жители.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо создать елку — уникальный символ 2025 года. В декабре победителя определят с помощью голосования. Есть четыре номинации: «Лучшая креативная елка» для организаций и предприятий, «Елка-малыш» для дошкольных учреждений, «Умная елка» для образовательных учреждений и «Народная елка» для жителей.

Заявки принимают по телефону: 8 (977) 916-00-18. Итоги подведут 16 декабря.

Фестиваль креативных елок в Можайске проводят несколько лет подряд. В прошлом году в конкурсе приняли участие более 50 елей, созданных организациями, образовательными учреждениями и активными жителями.

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