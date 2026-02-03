Конкурс на лучшее масленичное чучело начался в Дубне

Традиционное состязание «Ой, маслена — красота!» проводится в городе уже в пятый раз. Победителя определят 22 февраля во время праздничных гуляний.

Жителям округа предлагают создать масленичную куклу и представить ее на суд жюри и зрителей. Как отметил заведующий отделом дворца культуры «Октябрь» Станислав Андреев, участники ежегодно удивляют креативными работами — от полутораметровых чучел до маленьких оберегов, как в традиционном, так и в тематическом стиле.

Конкурсные работы высотой не более полутора метров должны быть установлены на подставке или крестовине. Оцениваться будут мастерство исполнения, верность традициям, соответствие теме, а в особенности — оригинальность и самобытность образа.

Прием заявок продлится до 16 февраля, а готовые куклы необходимо передать организаторам с 17 по 20 февраля. Подробная информация и форма для участия размещены на сайте и в социальных сетях дворца культуры «Октябрь».