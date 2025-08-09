Конкурс на лучшее исполнение собственных сочинений пройдет в Балашихе

Жители Балашихи получили возможность проявить свои литературные таланты, приняв участие в конкурсе на лучшее исполнение произведений собственного сочинения «Живое слово». Это мероприятие является частью большого фестиваля долголетов «НЕпреклонный возраст», который направлен на поддержку и развитие творческой активности среди граждан старшего поколения.

Прием заявок на участие в конкурсе стартовал 1 августа и продлится до 20 сентября 2025 года в МБУК «Централизованная библиотечная система имени А. Белого». Цель конкурса — не только выявить лучших чтецов и авторов, но и создать платформу для самовыражения, вдохновляя людей старшего возраста заниматься творчеством.

Участником может стать любой житель Балашихи в возрасте от 55 лет, при наличии социальной карты Московской области. Для этого нужно представить одно-два произведения на выбор: это может быть как авторский текст в прозе, так и поэтическое произведение. Такой формат позволяет каждому продемонстрировать свои способности и креативность.

Конкурс «Живое слово» пройдет на двух площадках: в Центральной городской библиотеке имени Ф. И. Тютчева и Библиотечном информационно-культурном центре. Дата проведения мероприятия назначена на 4 октября 2025 года.

Заявки на участие принимаются как в письменном виде, так и по электронной почте. Адреса для подачи заявок:

1. Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Пролетарская, 8. Электронная почта: b.ikc@obs-balashiha.ru;

2. Московская область, городской округ Балашиха, площадь Славы, дом 1. Электронная почта: mukcbs99@mail.ru.

При отправке заявки в графе «Тема» необходимо указать: Конкурс «Живое слово».