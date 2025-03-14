Конкурс на дополнительные рейсы автобуса № 51 объявили в Балашихе

Заместитель главы Балашихи Михаил Объедков провел выездной прием, встречаясь с жителями микрорайона Саввино в школе № 10. В ходе встречи было объявлено о запуске конкурса на организацию дополнительных рейсов автобусного маршрута № 51, что является частью усилий по улучшению транспортного обслуживания жителей данного микрорайона.

Как только будет определен победитель, перевозки возобновятся в полном объеме. На данный момент Мострансавто выделило шесть автобусов на этот маршрут.

Важное внимание на встрече было уделено и вопросам благоустройства. Жительница улицы Калинина выразила просьбу установить детскую игровую площадку во дворе. Юлия Левковская, заместитель начальника управления благоустройства, отметила, что предложения жителей будут учтены при формировании плана на ближайшие три года.

Встречи с жителями в формате выездной администрации проводятся по поручению главы Балашихи Сергея Юрова. Этот формат позволяет оперативно реагировать на проблемы граждан и решать их в реальном времени.