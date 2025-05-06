Конкурс на благоустройство лесопарковой зоны объявили в Одинцове

Объявлен конкурс на благоустройство лесопарковой зоны в Одинцове. Локация располагается в микрорайоне Новая Трехгорка.

Работы по созданию парка будут выполняться в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование поступит из средств бюджетов Московской области и Одинцовского городского округа.

Работы по благоустройству данного объекта планируют завершить уже в этом году. Согласно проекту, приведут в порядок участок площадью более 29 гектаров для нужд Муниципального бюджетного учреждения культуры «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха».

Извещение о проведении открытого конкурса разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.