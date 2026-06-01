Конкурс музыкальных сказок прошел в Воскресенске

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

30 мая в детской школе искусств № 3 состоялся традиционный фестиваль-конкурс музыкальных сказок «Теремок-2026». Творческие коллективы детских школ искусств встретились на одной сцене и показали свои таланты и артистические способности.

Учащиеся представили настоящие музыкальные спектакли, которые никого не оставили равнодушными — яркие костюмы, звонкие детские голоса, игра юных артистов и декорации. Каждый участник показал свой актерский потенциал, примерил новый образ и проявил себя на сцене. Жюри высоко оценило выступления всех театралов, определив победителей в разных возрастных группах.

Лауреатами I степени стали:

Диплом Гран-при получил музыкально-театральный коллектив «Метаморфозы» ДШИ № 3 с мюзиклом «Летучий корабль» (руководитель Елена Реброва, концертмейстер Наталия Николаева).

