Конкурс музыкальных сказок прошел в Воскресенске
30 мая в детской школе искусств № 3 состоялся традиционный фестиваль-конкурс музыкальных сказок «Теремок-2026». Творческие коллективы детских школ искусств встретились на одной сцене и показали свои таланты и артистические способности.
Учащиеся представили настоящие музыкальные спектакли, которые никого не оставили равнодушными — яркие костюмы, звонкие детские голоса, игра юных артистов и декорации. Каждый участник показал свой актерский потенциал, примерил новый образ и проявил себя на сцене. Жюри высоко оценило выступления всех театралов, определив победителей в разных возрастных группах.
Лауреатами I степени стали:
- творческий коллектив «Буревестник» ДШИ «Элегия» (младшая группа) с литературно-музыкальной миниатюрой «Буква Я» (руководитель Любовь Сусская);
- творческий коллектив «Огонек добра» ДШИ № 5 (средняя группа) со сказкой «Дюймовочка» (руководители Ольга Лысова и Людмила Левина, концертмейстер Оксана Виноградова);
- творческий коллектив «Маски» ДШИ «Лира» (смешанная группа) со сказкой «Там, где живет Синяя птица» (руководитель Елена Ракова).
Диплом Гран-при получил музыкально-театральный коллектив «Метаморфозы» ДШИ № 3 с мюзиклом «Летучий корабль» (руководитель Елена Реброва, концертмейстер Наталия Николаева).