Конкурс молодых ученых прошел в Черноголовке
Научная битва Science Slam состоялась на сцене арт-пространства «Восход». В конкурсе участвовали шесть молодых исследователей из четырех местных институтов.
На состязания ученых пришли посмотреть десятки человек. Среди них были коллеги выступающих, студенты и просто интересующиеся наукой. Каждый конкурсант должен был за 10 минут простым языком рассказать зрителям о своей разработке. Можно было сделать это творчески, можно — с юмором, главное — удивить и донести идею.
Научный сотрудник Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения Александр Константинов рассказал о том, как пришел в науку, о взаимодействии ученых и о своем исследовании «получение композиционных материалов на основе титана», а также, применив бенгальские огни, объяснил явление твердого пламени.
«Science Slam» — это международный проект, основателем которого считаются молодые ученые из Германии. Ежегодно баттл проходит более чем в 10 странах мира. В Черноголовке участники научной битвы рассказали публике о том, почему для изучения атмосферы нужен куб, о квантовых точках и их карьере, альтернативной энергии и о многом другом.
Победителя определили зрители при помощи аплодисментов — организаторы измеряли их громкость шумомером. Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Наукоградостно».