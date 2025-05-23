Конкурс молодых ученых прошел в Черноголовке

На состязания ученых пришли посмотреть десятки человек. Среди них были коллеги выступающих, студенты и просто интересующиеся наукой. Каждый конкурсант должен был за 10 минут простым языком рассказать зрителям о своей разработке. Можно было сделать это творчески, можно — с юмором, главное — удивить и донести идею.

Научный сотрудник Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения Александр Константинов рассказал о том, как пришел в науку, о взаимодействии ученых и о своем исследовании «получение композиционных материалов на основе титана», а также, применив бенгальские огни, объяснил явление твердого пламени.