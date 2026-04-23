Конкурс молодых педагогов завершился в Лобне

В Лобне 22 апреля провели конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют — 2026». В нем приняли участие девять молодых учителей, показавших современный подход к профессии, глубокие знания предметов и творческий подход к взаимодействию с учениками.

Первое место заняла учитель английского языка школы № 2 Даниела Сулима. Второй стала учитель истории школы № 4 Кристина Лодырева. Третье место досталось учителю русского языка и литературы школы № 10 Анастасии Коноплевой.

В церемонии закрытия приняла участие глава городского округа Анна Кротова. Она поздравила победителей и участников конкурса, отметив, что педагогика — это настоящее искусство, требующее постоянного развития.

Конкурс проводится в Лобне ежегодно и направлен на выявление талантливых молодых педагогов, поддержку их профессионального роста и внедрение инновационных методик в образовательный процесс.