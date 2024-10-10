Конкурс молодых педагогов прошел в Наро-Фоминском округе

Молодые педагоги из Наро-Фоминского округа встретились на муниципальном этапе конкурса «Педагогический дебют — 2024». В соревновании приняли участие 16 учителей.

Местом проведения конкурса стала школа № 5. Участникам нужно было показать презентацию своих навыков и педагогических наработок, пройти конкурсное испытание и ответить на вопросы жюри. Финалисты муниципального этапа будут представлять округ на областном уровне.

«После конкурса каждый урок уже становится открытым. Ты понимаешь, каким вопросам стоит уделить внимание, потому что проанализировал себя, посмотрел на других. Конкурс окрыляет», — поделился после подведения итогов победитель муниципального этапа конкурса Евгений Чернилевский.