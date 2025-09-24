Конкурс молодых педагогов начался в Волоколамском округе

Первый этап конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют» прошел в Волоколамской школе № 2. В нем участвуют молодые учителя, чей стаж работы не превышает трех лет.

В муниципальном этапе конкурса соревновались восемь педагогов: Наталья Абрамочкина из школы № 2, Полина Руденко из школы № 3, Лилия Димова из гимназии № 1, Мария Эктова из Ярополецкой СОШ, Ольга Чернова из Сычевской СОШ, Любовь Шамарина из Спасской СОШ, Татьяна Тайхриб из Привокзальной СОШ и Карина Чернова из Осташевской СОШ.

Заместитель главы Волоколамского округа Марина Марнова поприветствовала участниц конкурса, отметив значимость профессии педагога, а также пожелала удачи в соревновании.

На первом этапе педагоги подготовили презентацию «У меня это хорошо получается», в которой рассказали о себе и о своих инновационных идеях. В следующем состязании, которое будет проходить с 24 по 29 сентября, конкурсантки проведут открытые уроки, где продемонстрируют свое педагогическое мастерство школьникам и членам жюри.

Подведение итогов конкурса состоится 1 октября. Победитель представит Волоколамский округ на региональном этапе, который пройдет в ноябре.