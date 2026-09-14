Конкурс молодых педагогов начался в Коломне

Участниками муниципального этапа стали учителя со стажем работы не более трех лет. В течение конкурсных испытаний они смогут представить собственные методические идеи и получить профессиональную оценку коллег.

Участникам предстоит продемонстрировать профессиональные навыки, поделиться собственными подходами к работе и показать, какие методы используют в образовательном процессе. На всех этапах рядом с конкурсантами будут опытные учителя-наставники, которые помогут подготовиться к испытаниям и поделятся профессиональным опытом.

Победителя муниципального этапа определят в октябре. Именно он получит возможность представить городской округ Коломна на следующем, областном этапе конкурса.

«Молодому учителю важно не просто прийти в школу, а понимать, что его труд ценят и у него есть возможности для роста. Сегодня в школах Подмосковья работают более 14 тысяч молодых специалистов, и наша задача сделать так, чтобы они могли развиваться, получать поддержку и строить здесь профессиональное будущее. Конкурс „Педагогический дебют“ как раз предоставляет возможность молодым педагогам заявить о себе и поделиться своими идеями», — отметил депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Опыт прошлогоднего конкурса показывает, что муниципальный этап может стать началом дальнейшего профессионального роста. В 2025 году победителем областного конкурса «Педагогический дебют» стал учитель информатики и математики коломенского лицея № 4 Игорь Мостовый. По итогам состязания он вошел в пятерку лучших молодых специалистов системы образования Московской области.