Конкурс «Мистер Юности — 2025» прошел в Богородском округе

Самых сильных и красивых юношей выбрали в Богородском округе. Конкурс силы, мужества и красоты прошел в деревне Буньково.

Участие в конкурсе приняли шесть молодых людей в возрасте от 16 лет до 21 года. Молодым людям предстояло пройти шесть конкурсов. Среди них: «Открывашка» — трюковой номер, спортивный конкурс-эстафета «Богатырские забавы», силовой конкурс: спортивный экстрим, борьба из упора лежа, интеллектуальный конкурс — вопросы по теме славян: быт, кухня, праздники, былины.

Оценивало конкурсантов компетентное жюри: директор Буньковского сельского Дома Культуры Ирина Шепелева, директор спортивной базы государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Спортивная школа олимпийского резерва «Московская волейбольная академия» Департамента спорта города Москвы Алексей Свистунов, спортивный комиссар по баскетболу Московской областной федерации баскетбола Сергей Рогожников, а также заведующий кафедрой теории и методики физической культуры и спорта Государственного социально -гуманитарного университета, кандидат педагогических наук, доцент Владимир Коновалов.

Председатель жюри — начальник спортивной подготовки государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Спортивная школа олимпийского резерва «Московская волейбольная академия» Департамента спорта города Москвы Анна Фролова.

В номинации «Мистер мужества» победителем стал Михаил Берберян. «Мистер артистизм» — Данила Ширшов, «Мистер атлетизм» — Виктор Шмельков. «Мистер силач года» — Максим Оськин, «Мистер эрудит» — Дмитрий Кучин.

Победителем конкурса «Мистер Юности» и в номинации конкурса онлайн «Мистер популярность» был назван Иван Мазенков.