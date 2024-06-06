Конкурс мастерства среди локомотивных бригад провели в ЦППК

Почти 120 специалистов из восьми депо стали участниками конкурса профессионального мастерства в компании ЦППК. В финал вышли восемь машинистов и столько же помощников.

Финалистам нужно было в течение 40 минут продемонстрировать свои знания по работе электрических схем, тормозных систем и приборов безопасности, охране труда и не только. Практическую часть конкурса провели на путях моторвагонного депо Перерва. Бригады показали мастерство управления составом и умение выходить из нестандартных ситуаций.

Лучшей по сумме баллов стала локомотивная бригада Алексея Семенова и Виталия Лосева, которая перевозит пассажиров на МЦД-4. На втором месте — машинист Павел Савин и помощник Никита Семин, бригада эксплуатационного депо МЦД-1. Третье место у Анны Чекулаевой и Андрея Маломошина — машиниста и помощника Московско-Тульского эксплуатационного депо.

«В конкурсе принимали участие как опытные машинисты и их помощники, так и молодые люди, которые только окончили учебное заведение. При этом все они показали себя специалистами высокого уровня, на 100% готовыми отвечать за пассажиров и подвижной состав», — сказал начальник управления эксплуатации подвижного состава ЦППК Денис Шленов.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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