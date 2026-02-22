Конкурс масленичных кукол провели для школьников в Химках

Участники представили на конкурс самые разные работы: от классических соломенных кукол в платках до современных интерпретаций символа Масленицы. Традиция создания такой куклы уходит корнями в древность — раньше ее использовали как оберег, забирающий печали уходящего года.

«Масленица — это праздник, который испокон веков объединяет разные культурные традиции так же, как сегодня он объединяет всех нас — людей разных профессий, взглядов и поколений. Все мы, безусловно, с нетерпением ждем прихода весны, тепла и первой зелени. Но давайте не будем торопить время! Сегодня у нас есть чудесная возможность насладиться красотой уходящей зимы, покататься с горок, поучаствовать в народных забавах и просто побыть вместе, одной большой городской семьей», — отметила Инна Монастырская.

Победители конкурса получили ценные призы. Всех участников угостили блинами.

Конкурс прошел в рамках масленичных гуляний в парке имени Толстого. Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов рассказал о праздничной атмосфере: «Сегодня, как и в былые времена, этот праздник в Химках встречают с настоящим русским размахом: с песнями, танцами и конкурсами. Под открытым небом развернулся удивительный город мастеров „Славянская слобода“ с интерактивными площадками. Это живая история: в ремесленных шатрах каждый желающий мог попробовать себя в кузнечном деле, стрельбе из лука и других древних промыслах, почувствовав себя частью большой традиции».

Проводы зимы также прошли во всех микрорайонах Химок — в парках имени Величко, «Экоберег», «Дубки» и «Подрезково» состоялись народные забавы, выступления творческих коллективов и традиционные масленичные обряды.