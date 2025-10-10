Конкурс «Лучший по профессии» прошел в Павловском Посаде

В спортивном комплексе «Юность» состоялся финал ежегодного смотра-конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», собравший представителей Государственного казенного учреждения Московской области «Мособлпожспас». В этот день за звание лучших соревновались работники «Мособлпожспас» в двух номинациях: «диспетчер» и «командир отделения».

Начальник управления профессиональной подготовки и аттестации «Мособлпожспаса» Александр Кангин подчеркнул высокий уровень сложности испытаний, разработанных для конкурсантов, которые должны были в полной мере продемонстрировать свои знания, умения и навыки. По его словам, для командиров отделений были подготовлены задания, сочетающие в себе теоретическую подготовку и практические навыки. Им необходимо было не только ответить на вопросы, касающиеся организации профессиональной подготовки личного состава караулов, но и продемонстрировать физическую форму, сдав нормативы по подтягиванию на перекладине, челночному бегу и бегу на дистанцию один километр.

Самым зрелищным этапом конкурса стало прохождение специальной полосы препятствий, максимально точно имитирующей элементы боевой подготовки пожарных. Эту дистанцию участники преодолевали в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе, что усложняло задачу.

Полоса включала в себя выполнение силовых упражнений, работу с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом и пожарно-техническим вооружением, эвакуацию условного пострадавшего в пункт оказания первой медицинской помощи, а также подъем на третий этаж учебной башни по выдвижной трехколенной лестнице с одновременной доставкой наверх комплекта пожарных рукавов. Конкурс для диспетчеров был сосредоточен на проверке теоретических знаний и включал в себя перечень вопросов, охватывающих все аспекты их профессиональной деятельности, от приема вызовов до координации действий пожарных расчетов. По итогам соревнований среди командиров отделений звание лучшего по профессии получил Александр Радченко, представляющий территориальное управление № 1. В номинации «Лучший диспетчер 2025 года» победила Валерия Фундамент, представляющая территориальное управление № 5.