Конкурс «Лучший двор» начался в Красногорске

Более 1200 жителей Красногорска проголосовали в конкурсе «Лучший двор». Соревнование запустила Общественная палата при поддержке администрации городского округа.

В конкурсе принимают участие 20 дворов. В конце некоторых из них признают лучшими в номинациях «Самый зеленый двор», «Двор для всех возрастов», «Лучший двор для детей», «Двор с заботой о старшем поколении», «Серебряный волонтер», «Лучший арт-объект» и «Приз зрительских симпатий».

Конкурс создан для того, чтобы поддержать инициативы активных жителей и вдохновить их на благоустройство придомовой территории.

Председатель комиссии по благоустройству архитектурного наследия Общественной палаты Елена Съедина отметила, что конкурс способствует сплочению жителей. Она также обратила внимание на номинации «Серебряный волонтер» и «Двор с заботой о старшем поколении». Они подчеркивают важность участия мудрого поколения в жизни своего дома.

Отметим, голосование продлится до 1 сентября 2025 года.