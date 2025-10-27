Конкурс «Лучший дом. Лучший двор» стартовал в Серебряных Прудах

В округе дан старт конкурсу «Лучший дом. Лучший двор», который призван преобразить придомовые территории. Эта инициатива, предложенная правительством Московской области, предлагает всем желающим проявить свою креативность, объединить усилия с соседями и воплотить в жизнь оригинальные идеи по благоустройству своего дома и двора.

Конкурс «Лучший дом. Лучший двор» открыт для всех категорий участников: от отдельных жильцов, проявляющих личную инициативу, и активных групп соседей, объединившихся для решения общих задач, до управляющих компаний и товариществ собственников жилья, стремящихся улучшить качество предоставляемых услуг.

Главным критерием оценки является то, насколько предложенная идея способствует улучшению жизни в доме и во дворе.

«На суд жюри, состоящего из экспертов в области архитектуры, дизайна, жилищно-коммунального хозяйства и представителей общественности, могут быть представлены самые разнообразные проекты: от ландшафтных композиций, до простых, но продуманных и эффективных решений, повышающих комфорт и безопасность проживания», — сообщили организаторы.

Это могут быть энергосберегающие лампы, установленные в подъезде для экономии электроэнергии, клумбы, спортивные уголки, арт-объекты или мини-библиотеки на скамейках. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 15 ноября по ссылке.