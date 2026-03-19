Конкурс лучших работодателей для ветеранов боевых действий проведут в Подмосковье

Мособлдума проведет конкурс «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий в Московской области». Первый этап пройдет с 6 апреля по 15 июня.

Конкурс пройдет в Подмосковье во второй раз. В прошлом году в нем участвовали более 30 организаций региона.

Ранее Мособлдума установила квоты для приема на работу ветеранов, напомнил председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Конкурс публично признает заслуги работодателей, которые проявляют социальную ответственность, внедряют для бойцов программы адаптации и наставничества.

«Также он служит ориентиром для других представителей бизнеса, демонстрируя лучшие практики трудоустройства. Ветераны боевых действий обладают уникальными лидерскими качествами, дисциплиной и стрессоустойчивостью. Задача власти и бизнеса — помочь этим качествам найти применение в экономике региона», — сказал Андрей Голубев.

Эффективность организаций будут оценивать по 10 критериям, включая количество трудоустроенных ветеранов, уровень заработной платы и величину соцпакета. Победитель получит статус ответственного субъекта предпринимательской деятельности в Московской области.