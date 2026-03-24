Конкурс лучших работодателей для участников СВО проведут в Подмосковье

Конкурс на лучшего работодателя для ветеранов пройдет в Подмосковье. Прием заявок начнется 6 апреля и завершится 15 июня.

Принять участие в конкурсе могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе филиалы и представительства компаний. Их оценят по 10 критериям, включая численность ветеранов в штате, их зарплаты, льготы, возможности обучения и адаптации в коллективе.

Для участия нужно прислать анкету на электронный адрес zdravmod@yandex.ru. Можно прикрепить фото, видео, презентацию или документы.

итоги подведут в конце третьего квартала года.