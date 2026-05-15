Конкурс лучших дружин юных пожарных провели в деревне Козино

В деревне Козино в городском округе Солнечногорск на площадке колледжа «Подмосковье» состоялся областной этап конкурса «Лучшая дружина юных пожарных». В соревнованиях приняли участие команды, ставшие победителями зональных этапов.

Организаторами мероприятия выступили Главное управление МЧС России по Подмосковью и региональное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества. Торжественная церемония открытия началась с поднятия государственного флага и исполнения гимна России, после чего участники приступили к конкурсным испытаниям.

Им предстояло пройти сразу несколько этапов, среди которых творческая презентация команд, викторина по истории пожарной охраны и правилам безопасности, скоростное завязывание специальных узлов, надевание боевой экипировки на время, пожарная эстафета и конкурс тематических стенгазет.

Для гостей и болельщиков подготовили отдельную интерактивную программу. На территории колледжа работала выставка пожарно-спасательной техники и средств защиты. Посетители могли попробовать ликвидировать условное возгорание с помощью огнетушителя, примерить форму пожарных и сделать фотографии с тематическими ростовыми куклами.

По итогам соревнований победителем стала команда «Солнце» из Солнечногорска. Второе место заняла дружина «Поднебесный гребень» из Чехова, а третье — команда «Школа безопасности» из Богородского городского округа. Победителей наградили кубками, дипломами и памятными подарками.

Педагогам, организаторам и сотрудникам пожарной охраны, принимавшим участие в подготовке мероприятия, вручили благодарственные письма.

Команда из Солнечногорска представит Московскую область на всероссийском этапе конкурса, где поборется за звание лучшей дружины юных пожарных страны.