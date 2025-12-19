Конкурс «Лучшая елочная игрушка своими руками» пройдет в Одинцове

Жители Одинцовского городского округа могут принять участие в творческом конкурсе «Лучшая елочная игрушка своими руками», который проводит Центр культуры и творчества «Кубинка». Прием работ продлится до 20 декабря.

Победители получат дипломы и памятные призы. Чтобы принять участие, нужно принести свою елочную игрушку и передать ее администратору в ЦКТ «Кубинка» по адресу: Одинцовский городской округ, Кубинка‑8, строение 25. Подведение итогов конкурса намечено на 21–22 декабря, а награждение победителей и выставка — на 23-е.

Режим работы культурного учреждения: с 9:00 до 17:00. Контакт для связи: 8 (499) 110‑20‑97. К игрушке важно прикрепить этикетку с контактными данными — так операторы смогут оперативно связаться с участниками в случае их победы. Анонсы, фотоотчеты и информация о лидерах конкурса будет размещена в социальных сетях Центра «Кубинка».