Конкурс «Лесник года» прошел в поселке имени Цюрупы под Воскресенском

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В поселке имени Цюрупы состоялся девятый смотр-конкурс «Лесник года», в котором приняли участие 19 лесничих из всех филиалов «Мособллеса», подведомственного Комитету лесного хозяйства. Участники продемонстрировали свои профессиональные навыки и знания в области лесного законодательства, охраны лесов от пожаров, а также защиты и воспроизводства лесных ресурсов.

Конкурс включал практические испытания, в ходе которых лесничие показывали мастерство в изготовлении деляночных столбов и искусственных гнездовий, разведении костров и тушении условных пожаров с использованием ранцевых огнетушителей и мотопомпы. Также участники продемонстрировали навыки работы с буссолью, технику посадки сеянцев и определение состава и полноты насаждений на лесном участке с помощью глазомера.

По итогам соревнований лесничий Виноградовского филиала «Мособллеса» Николай Гражданцев занял второе место, уступив коллеге из Звенигорода.

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