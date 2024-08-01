Конкурс легенд и историй о Воскресенске стартовал в городской библиотеке

В краеведческом отделе Воскресенской библиотеки состоялось официальное открытие конкурса легенд «Воскресенск. Это моя земля». Целью является развитие туристической привлекательности региона, а также укрепление знаний и ценностей среди жителей о родном крае.

Конкурс, проходящий под девизом «Такое могло произойти только здесь», предлагает участникам поделиться своими историями — как правдивыми, так и вымышленными, о памятных, исторических и культурных событиях, а также удивительных моментах из жизни любимого города.

Инициатором проекта стала председатель местного отделения «Опоры России» Татьяна Чуваткина, которая активно сотрудничает с представителями предпринимательской сферы. Благодаря ее усилиям Воскресенск стал первым городом Подмосковья, где стартовал этот уникальный проект.

На открытии конкурса присутствовали председатель комитета по развитию креативных индустрий в Московском областном отделении «Опоры России» Ирина Патрикеева, а также продюсер Федерального центра гуманитарных практик Российского государственного гуманитарного университета Андрей Сулейков. Он провел мастер-класс по созданию городских легенд для всех желающих будущих писателей округа.

Отметим, что проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В финале конкурса 20 лучших историй будут собраны в сборник «Воскресенск» серии киберпутеводителей издательства «Это моя земля».

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