Конкурс красоты прошел в Химках

11 жительниц Химок и Москвы продемонстрировали свои способности в четырех конкурсных испытаниях. Победительницы были выбраны авторитетным жюри в трех основных номинациях.

В рамках мероприятия состоялся финал всероссийского фестиваля «Краса Отечества». Программа состязания включала такие этапы, как самопрезентация, демонстрация творческих умений, проверка эрудиции и показ в вечерних нарядах.

Участницы в возрасте от 24 до 42 лет были распределены по категориям: «Мисс», «Миссис» и «Миссис-классик». В своих выступлениях конкурсантки представили разнообразные номера, включая иллюзионистские шоу и совместные песни с семьями.

Оценку выступлений проводили признанные эксперты. В состав судейской коллегии вошла заслуженная артистка России, национальный директор конкурса «Мисс и Миссис Земля Россия» Надежда Лысенко, которая также выступила с музыкальным номером перед гостями. Поддержку финалисткам оказала председатель химкинского отделения «Союза женщин России» Ольга Бахмутова.

Организацию проекта осуществила директор конкурса, рекордсмен России по титулам Елена Тараненко вместе с обладательницей титулов «Гран-при Миссис Жемчужина России-2025» и «Миссис Химки-2023» Юлией Маковецкой.

«Участницы достойно проявили себя во всех конкурсных испытаниях. В очередной раз мы показали, как прекрасна, интересна, талантлива и разносторонне развита российская женщина», — отметила директор конкурса Елена Тараненко.

По итогам конкурса титул «Мисс Химки» завоевала Анастасия Гранова — детский аниматор, студентка и будущий педагог. Звание «Миссис Химки» получила Ангелина Запоточная — мама двоих детей, создатель студии праздников. Победительницей в номинации «Миссис-классик Химки» стала Наталья Евкина — мама и предприниматель.

Все финалистки были награждены почетными титулами, коронами и подарками от партнеров.