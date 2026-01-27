Конкурс красоты прошел в Егорьевске

В округе прошел открытый конкурс красоты, изящества и творческого мастерства «Мисс Зима». Мероприятие, организованное при поддержке управления культуры и туризма администрации муниципалитета, собрало участниц из разных уголков округа, каждая из которых представила свою уникальную программу.

Конкурсная программа позволила каждой девушке раскрыть свои сильные стороны. Главный титул «Мисс Зима», а также звание «Мисс Харизма» завоевала Анна Питахина, представлявшая клуб деревни Большое Гридино. Титул «Мисс Очарование» и специальный приз зрительских симпатий достались Алене Баракиной. Звания «Мисс Изящество» удостоилась Елизавета Доценко. В номинации «Мисс Оригинальность» победу одержала Виктория Морозова.

«Праздничные выходные не ограничились конкурсами красоты. Масштабные гулянья прошли по всей Московской области в честь Дня студента. Парки посетили около восьми тысяч человек. Программа была насыщенной: от ледовых соревнований и дискотек до интеллектуальных квестов и интерактивного шоу. Для молодежи также работали тематические фотозоны», — сообщили в администрации округа.