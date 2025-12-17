Конкурс красоты «Особенное материнство» прошел в Егорьевске

В Подмосковье в третий раз прошел финал конкурса красоты «Особенное материнство 2025». Он собрал участниц из пяти городов — Егорьевска, Воскресенска, Балашихи, Раменского и Мытищ.

Конкурсантками стали девять мам, воспитывающих детей с инвалидностью. Событие смогло показать женщин, каждый день которых идет через непреодолимые обстоятельства — неизлечимые болезни детей.

Участниц ждали три этапа конкурса — визитка, дефиле и конкурс талантов.

Народной избранницей стала Валерия Миклуш из Раменского. Женщина занимается варкой сыра. Ее семья болела за нее во время всех выступлений, супруг даже вышел на сцену в финале.

Титул королевы «Особенного материнства» получила Анна Жукова из Егорьевска. Она является создательницей клуба поддержки для мам детей с инвалидностью и сама воспитывает сына с ограничениями.

Всех женщин наградили цветами и щедрыми подарками.

Как отметила создательница конкурса и мама ребенка с ДЦП Евгения Бокарева, мероприятие не вписалось в традиционные рамки, а вышло за них. Событие стало отражением красоты и силы, где основной фокус лежит на принятии и поддержке.