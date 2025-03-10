Конкурс красоты «Мисс Холмогорочка» прошел в Волоколамске

Ежегодное мероприятие провели в Волоколамском аграрном техникуме «Холмогорка»уже в 22-й раз. В состязании участвовали шесть девушек.

Традицию конкурса заложила нынешний директор учебного заведения Любовь Малахова. Участницы Ева Сукиасян, Ульяна Грачева, Анна Лысюк, Василиса Крылова, Анастасия Кутуева и Варвара Лобарева показали снятые заранее видеовизитки, прошли тест на сообразительность в формате «вопрос — ответ» и продемонстрировали результаты своих увлечений. Жюри отведало приготовленное каждой из конкурсанток печенье.

Подведя итоги конкурса, судьи отдали победу студентке отделения «Туризм и гостеприимство» Анастасии Кутуевой. Она получила титул «Мисс Холмогорочка-2025» и корону, которая останется ей на память. Всем участницам вручили подарки.

Любовь Малахова рассказала, что Анастасия — очень активная студентка. Она успешно руководит медиа-центром, который оперативно освещает интересную жизнь и события в техникуме.