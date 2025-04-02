Конкурс красоты и талантов прошел в Лобне

Конкурс «Мисс и миссис Лобня — 2025» проводился в городе впервые. Организаторы постарались, чтобы каждая женщина почувствовала себя настоящей королевой.

Главный организатор конкурса Марина Чуракова — руководитель центра помощи многодетным семьям, филиала международного модельного агентства и мама одиннадцати детей. Марина участвовала и побеждала в нескольких конкурсах красоты и очень хорошо знает, как сделать этот праздник ярким, красочным и незабываемым, на что нужно обратить особое внимание.

«Я считаю, что это возможность для женщин показать, насколько они красивы, продемонстрировать свои таланты, возможности, заявить о себе. Красота — понятие довольно широкое, и это не просто внешние данные», — считает Марина Чуракова.

Среди участниц были настоящие конкурсные династии. Мама и дочь Анна Гусева и Полина Лопатинская решили одновременно попробовать свои силы в споре за заветную корону. «Прежде всего, хочется получить удовольствие от конкурса, показать, что я умная, талантливая, красивая, и что даже немножечко после сорока женщина может позволить себе блистать», — поделилась Анна Гусева.