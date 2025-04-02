Конкурс красоты и талантов прошел в Лобне
Конкурс «Мисс и миссис Лобня — 2025» проводился в городе впервые. Организаторы постарались, чтобы каждая женщина почувствовала себя настоящей королевой.
Главный организатор конкурса Марина Чуракова — руководитель центра помощи многодетным семьям, филиала международного модельного агентства и мама одиннадцати детей. Марина участвовала и побеждала в нескольких конкурсах красоты и очень хорошо знает, как сделать этот праздник ярким, красочным и незабываемым, на что нужно обратить особое внимание.
«Я считаю, что это возможность для женщин показать, насколько они красивы, продемонстрировать свои таланты, возможности, заявить о себе. Красота — понятие довольно широкое, и это не просто внешние данные», — считает Марина Чуракова.
Среди участниц были настоящие конкурсные династии. Мама и дочь Анна Гусева и Полина Лопатинская решили одновременно попробовать свои силы в споре за заветную корону. «Прежде всего, хочется получить удовольствие от конкурса, показать, что я умная, талантливая, красивая, и что даже немножечко после сорока женщина может позволить себе блистать», — поделилась Анна Гусева.
Готовиться к состязанию участницам помогали опытные наставники. В каждой женщине они старались раскрыть что-то новое, подчеркнуть женственность и привлекательность, научить уверенно держаться на сцене и блистать перед зрителями, которые горячо поддерживали всех конкурсанток.
Почетными гостями стали представители городской администрации и индустрии красоты, а в состав жюри вошли деятели культуры и искусства, организаторы, участницы и победительницы престижных конкурсов красоты.
В итоге «Мисс Лобня- 2025» стала Полина Волчанская, а миссис — Екатерина Богословская. Кроме того, девушек отметили за грациозность, элегантность, очарование и совершенство. Победительницы получили не только престижные титулы и короны, но и ценные призы от партнеров и возможность представлять округ на региональных и всероссийских конкурсах.