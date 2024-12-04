Конкурс красоты и талантов для мам особенных детей провели в Лобне

Во Дворце культуры «Чайка» городского округа Лобня прошел конкурс «Я — особенная». Участницами мероприятия стали мамы детей с ограниченными возможностями здоровья.

Специалисты проекта «Добрология» организовали конкурс для того, чтобы привлечь внимание общества к женщинам, воспитывающим особенных детей.

«Мы проводим большую работу с мамами. Это и психологические консультации, и тренинги, и бьюти-процедуры. Встречи объединяют женщин и помогают выйти из зоны, ограниченной заботой о ребенке», — отметила руководитель проекта Елена Демчинская.

Участницы читали стихи, пели, делились рассказами о своих хобби, удивляли присутствующих талантами. Титул «Я — особенная» завоевала Яна Ценина. Остальным конкурсанткам вручили призы в различных творческих номинациях.

Организаторы поблагодарили участниц мероприятия и директора Дворца культуры «Чайка» Алексея Сокова за содействие в проведении конкурса.

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