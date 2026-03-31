Конкурс красоты и таланта прошел в Химках

30 марта в выставочном комплексе «Артишок» в Химках прошел II региональный конкурс «Мисс и миссис россияночка — 2026». За главный титул соревновались 22 участницы, программа включала несколько этапов с творческими и сценическими заданиями.

Участницы представили себя в формате визитных карточек в стихах, показали национальные костюмы и вышли на сцену в вечерних платьях. Каждый этап позволил раскрыть не только внешние данные, но и артистические способности конкурсанток.

Гала-концерт провела Елена Тараненко, член Молодежного парламента Химок и организатор городского конкурса «Мисс и Миссис Химки». В состав жюри вошли представители сферы культуры, бизнеса и обладательницы титулов прошлых лет.

По словам ведущей, участие в подобных проектах помогает девушкам получить первый сценический опыт и увереннее чувствовать себя перед публикой.

«Для многих это важный шаг. Выход на сцену дает возможность раскрыться и попробовать себя в новом формате», — сказала Елена Тараненко.

Особый интерес у зрителей вызвал показ национальных костюмов. Участницы продемонстрировали образы, в которых сочетались традиционные элементы и современные детали. Жюри отметило высокий уровень подготовки и внимание к деталям.

Депутат партии «Единая Россия» Юлия Мамай подчеркнула значимость конкурса для сохранения культурных ценностей.

«Этот конкурс — не только про красоту. Здесь видно уважение к традициям и желание передать их через современные образы», — отметила она.

По итогам конкурса жюри присудило Гран-при, а также определило первую и вторую вице-мисс. Представители Молодежного парламента Химок вручили отдельную награду одной из участниц.