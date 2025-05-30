Конкурс каменщиков прошел в Одинцове

На стройплощадке жилого комплекса «Жаворонки Клаб» в Одинцове провели профессиональный конкурс. Его организовала федеральная сетевая компания Family и Porotherm. Участие приняли каменщики.

Цель мероприятия — показать важность профессионализма строителей в создании энергоэффективных и долговечных домов. Участниками конкурса стали пять строительных бригад.

Конкурсанты продемонстрировали мастерство каменной кладки с керамическими блоками. Эксперты оценивали участников по скорости выполнения, качеству работы, соблюдению технологий и норм безопасности.

По словам жюри, использование теплых керамических блоков обеспечивает комфортный микроклимат и высокую звукоизоляцию, а также способствует экологии и пожарной безопасности в современных домах.

Генеральный директор федеральной сетевой компании Максим Белов подчеркнул, что организация стремится привлекать амбициозных специалистов для реализации качественных проектов.