Конкурс юных пожарных прошел в Чехове

Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов

Местом проведения регионального этапа конкурса «Лучшая дружина юных пожарных» стал дом культуры «Дружба» и расположенный за ним стадион «Химик». В соревнованиях приняли участие команды из разных округов области, представлявшие свои образовательные учреждения.

Глава округа Михаил Собакин на церемонии открытия отметил важность выбранного участниками дела. «Пожарные — это именно те люди, которые приходят первыми на помощь и всегда являются авторитетами для наших жителей. Они спасают жизни, имущество и помогают в трудных жизненных ситуациях», — сказал руководитель муниципалитета.

Участники соревновались в семи различных дисциплинах, которые проверяли их знания и практические навыки в области пожарной безопасности: от презентаций «визитных карточек» команд до тематических викторин.

Победителем конкурса стала команда из Чехова. Такие мероприятия позволяют повысить культуру пожарной безопасности среди подрастающего поколения.

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