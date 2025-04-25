Конкурс юных пожарных прошел в Чехове

Местом проведения регионального этапа конкурса «Лучшая дружина юных пожарных» стал дом культуры «Дружба» и расположенный за ним стадион «Химик». В соревнованиях приняли участие команды из разных округов области, представлявшие свои образовательные учреждения.

Глава округа Михаил Собакин на церемонии открытия отметил важность выбранного участниками дела. «Пожарные — это именно те люди, которые приходят первыми на помощь и всегда являются авторитетами для наших жителей. Они спасают жизни, имущество и помогают в трудных жизненных ситуациях», — сказал руководитель муниципалитета.