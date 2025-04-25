Конкурс юных пожарных прошел в Чехове

Местом проведения регионального этапа конкурса «Лучшая дружина юных пожарных» стал дом культуры «Дружба» и расположенный за ним стадион «Химик». В соревнованиях приняли участие команды из разных округов области, представлявшие свои образовательные учреждения.
Глава округа Михаил Собакин на церемонии открытия отметил важность выбранного участниками дела. «Пожарные — это именно те люди, которые приходят первыми на помощь и всегда являются авторитетами для наших жителей. Они спасают жизни, имущество и помогают в трудных жизненных ситуациях», — сказал руководитель муниципалитета.
Участники соревновались в семи различных дисциплинах, которые проверяли их знания и практические навыки в области пожарной безопасности: от презентаций «визитных карточек» команд до тематических викторин.
Победителем конкурса стала команда из Чехова. Такие мероприятия позволяют повысить культуру пожарной безопасности среди подрастающего поколения.
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