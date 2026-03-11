Конкурс юных поэтов пройдет в Одинцове 14 марта

В субботу, 14 марта, в Музее-заповеднике Александра Пушкина пройдет конкурс юных поэтов. В творческом состязании смогут принять участие учащиеся со всех школ Одинцовского городского округа.

Школьники представят на суд компетентного жюри свои первые стихотворения. Воспитанников будет оценивать высокопрофессиональное жюри во главе с членом Союза писателей России Светланой Трушиной.

Кроме того, победителей ждут призы и подарки от Музея-заповедника Александра Пушкина. Все участники будут отмечены памятными дипломами. А для гостей подготовят музыкальную программу.

Вход на мероприятие свободный. Конкурс пройдет по адресу: Одинцовский городской округ, рабочий поселок Большие Вяземы (музей-заповедник Пушкина, усадьба Вяземы). Начало – в 10:00.