Конкурс юных инспекторов движения начался в Подольске

Школа № 11 традиционно служит площадкой для проведения муниципального этапа конкурса «Безопасное колесо», в котором участвуют дети в возрасте от 10 до 12 лет. В учебных заведениях округа уже прошли отборочные соревнования, поэтому здесь собрались лучшие участники отрядов ЮИД, представляющие команды образовательных учреждений Подольска.

Ребята соревнуются в нескольких дисциплинах: фигурное вождение велосипеда, теоретический экзамен по правилам дорожного движения, а также основы оказания первой доврачебной помощи.

Судейство на этапе теории ПДД осуществляют сотрудники Госавтоинспекции. Главными судьями на фигурном вождении выступают выпускники и наставники отряда ЮИД «Зеленый свет» — ребята, которые неоднократно становились победителями регионального этапа.

Команда, занявшая первое место будет защищать честь округа на областном этапе конкурса, который состоится в октябре.